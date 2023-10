Tedesco heeft een nieuwe wereldster en moet dus iemand opofferen, Lukaku zal er wel bij varen

Domenico Tedesco maakt morgen zijn selectie voor de wedstrijden tegen Oostenrijk en Zweden bekend. Viervijfde van die selectie (of meer) kunnen we al opschrijven, want veel zal er niet veranderen tegenover een maand geleden. Al is er één zaak wel anders: er zit een wereldster bij.

U moet weten: Domenico Tedesco had wel wat schrik na de zomermercato. Daarin zag hij Jérémy Doku naar Manchester City verhuizen en de Duitser was niet zeker of dat niet te vroeg was. Elke trainer is gek van Doku, maar voor een bondscoach moet hij wel spelen om hem te kunnen opstellen. Zeker een winger met het specifieke profiel van de razendsnelle Doku. Zonder matchritme kan je die niet aan een internationale wedstrijd laten beginnen. Intussen is duidelijk aan het worden dat Doku de Premier League met de vingers in de neus gaat veroveren. Als hij fit blijft tenminste. Twitter-account haalde zich woede Anderlecht-fans over het hoofd Sinds hij bij Manchester City speelt, is Doku een wereldster geworden. Er wordt constant over hem gesproken. Tegenstanders vrezen hem, Guardiola probeert hem nog ietwat aan de leiband te houden. Maar als hij hem loslaat, zoals tegen Leipzig gisteren, gaat het hard. Er was één Franse Twitter-account die het aandurfde om een foto van hem met het opschrift 'Made in Ligue 1' te posten. Zowat elke zichzelf respecterende Anderlecht-twitteraar stond op zijn achterste poten. Iedereen wil een deel van de koek, van de eer om zichzelf aan Doku te verbinden. Trossard of Carrasco? Tedesco moet op de linkerflank (want daar speelt hij altijd bij City) plaats maken voor hem. Dat betekent evenwel dat ofwel Carrasco ofwel Trossard moeten sneuvelen. Carrasco speelt intussen in Saoedi-Arabië, Trossard heeft moeite om consequent speeltijd te krijgen bij Arsenal. Met alle respect, daarvoor kan je je belangrijkste aanvallend wapen - naast Lukaku - niet op de bank zetten. Big Rom zal het trouwens alleen maar toejuichen dat hij een bliksemafleider naast zich krijgt. Doku is zo snel dat één van de centrale verdedigers telkens moet bijspringen als hij zijn man voorbij is. Waardoor Lukaku meer ruimte krijgt. Met het EK in het vooruitzicht is het belangrijk dat de aanval zoveel mogelijk automatismen kan verwerven. Tedesco zal dus keuzes moeten maken. Hij roteert momenteel nog veel, maar naarmate meer status verwerft, zal het ook moeilijker worden om hem niet in elke match op te stellen. Al zal Guardiola daar geen problemen mee hebben...