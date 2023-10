Zeldzaam taferereel in het Lotto Park en dat is goed nieuws voor de fans

Op zeven oktober speelt Anderlecht thuis tegen KV Mechelen. Dat is speciaal, want de recordkampioen speelde sinds 2009 zo goed als nooit thuis op zaterdag.

Het zal wennen zijn voor de Anderlecht-fans. Hun club speelt zijn thuiswedstrijden normaal altijd op zondag. Dit weekend niet, Anderlecht ontvangt speciaal voor het eerbetoon richting clubicoon Paul Van Himst KV Mechelen op zaterdagavond. Paars-wit vroeg hiervoor een uitzondering aan.

De reden is dat Anderlecht naast speciale tenues ook een extra lichtshow heeft voorzien om Van Himst in de bloemetjes te zetten. Aangezien het pas donker wordt rond 19:15 is een zaterdagavond hier het ideale moment voor. Anderlecht spaart dus kosten nog moeite om één van de grootste spelers uit hun geschiedenis te eren.

Een wedstrijd op zaterdagavond heeft zijn voordelen voor de fans en voor de club. Fans kunnen langer blijven hangen en meer consumeren omdat ze zondag vrij zijn. Bovendien kan de omliggende horeca hier ook van meegenieten.