De Rode Duivels, daar ga je komende jaar niet makkelijk bij geraken onder Tedesco: bondscoach heeft een filosofie

Domenico Tedesco heeft één nieuwe naam opgeroepen voor de komende interlands: Mandela Keita. Geen Arthur Vermeeren, Maxime Decuyper, Zinho Vanheusden... Het wordt voor die jongens ook niet makkelijk om er nog bij te geraken voor het EK van volgend jaar.

Eerst en vooral, van al de voorgenoemde namen - neem er ook nog Hugo Cuypers en Thorgan Hazard bij - heeft Vermeeren het meeste kans om nog in de EK-selectie te figureren. Waarom? De bondscoach heeft een filosofie. Net als Roberto Martinez wil hij niet elke selectie veel gaan roteren.

Vaste groep Duivels

Het is wel mooi om bij je aanstelling te zeggen dat de besten zullen opgeroepen worden, maar als bondscoach wil je ook een groepsdynamiek creëren. Dat is wat Tedesco nu doet door jongens als Tielemans, Faes en Carrasco zonder twijfel te blijven oproepen.

In een periode waarin het belangrijk is een nieuw team te smeden, wil hij ook niet telkens nieuwe jongens integreren. Daarom ook dat hij ontwijkend reageerde toen hem gevraagd werd of er in de nog te plannen oefenmatchen na kwalificatie nieuwe jongens hun kans zullen krijgen.

Een beetje hetzelfde als Martinez

Zonder twijfel zullen veel van voorgenoemde namen erbij zijn dan, maar ze zullen er wel bovenuit moeten steken om de EK-selectie te halen. Als coach wil je jongens die je kent, dat is gewoon zo. Al zal de definitieve selectie voor het EK uit 26 namen bestaan en zijn er momenteel maar 24 opgeroepen. Dat wil zeggen dat er wel nog mogelijkheden zijn.

Maar goed, Kevin De Bruyne komt natuurlijk ook nog terug. En wat er met Courtois gaat gebeuren, weet momenteel nog niemand. Het zal zaak zijn voor de jongens die een plek ambiëren om de komende maanden te blijven opvallen. Tot Tedesco er echt niet meer omheen kan.

Vermeeren kan dat, maar hij moet in een zone waar de meeste concurrentie is wel opboksen tegen namen als Mangala, Onana, Tielemans, Lavia... Dat geldt trouwens ook voor De Cuyper, die met Theate en Deman al twee concurrenten voor zich heeft. Drie linksbacks is misschien te veel van het goede?

De beslissing ligt natuurlijk bij Tedesco, maar in zijn vaste kern komen, wordt een uitdaging. Zoveel is zeker.