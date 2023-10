Zucht van opluchting voor Mazzu! Geplaagde coach ziet blunder maar ook ommekeer in extra tijd tegen RWDM

Hoogspanning op Mambourg, want een overwinning was stilaan toch echt nodig om Felice Mazzu in het zadel te houden. Die verhoopte driepunter moest er voor Charleroi dan komen tegen RWDM, maar dat is al voor menig eersteklasser een taaie tegenstander gebleken.

Charleroi had geen andere keuze dan naar voren te trekken en had ook het overwicht. Dat leverde twee prima mogelijkheden op. Defourny had de nodige moeite met het centrale schot van Zorgane en werkte met een onorthodoxe beenveeg in hoekschop. Met het betere keeperswerk pakte Defourny dan uit met de rust in zicht.

De laatste weken was de het sluitstuk al vaker de held van RWDM en ook zijn parade op de kopbal van Morioka zal lof oogsten. Mbenza had de Japanner kunnen bereiken, maar dat was dus tevergeefs. Geen verlossend doelpuntje dus, het was daar naar blijven zoeken voor de Zebra's na de pauze. De frustratie groeide echter.

Eén van de meest opvallende momenten uit de tweede helft was nog dat de geblesseerde scheidsrechter Visser vervangen moest worden. Een wissel van de ref dus, de wedstrijd kon worden verder gezet onder de leiding van Theophile Diskeuve. Veel goeds bracht dat niet meteen voor Charleroi.

Doelman Koffi ging totaal de mist in bij een dribbel. Gueye profiteerde en strafte de blunder af. In de extra tijd ging Charleroi nog van de hel naar de hemel: Dabbagh benutte een herneming voor de 1-1, bezoeker Gueye kreeg rood. Eerst kopte Heymans daarna nog op de paal, maar Dragsnes zorgde met een heerlijke omhaal voor 2-1.