Carl Hoefkens vergeleken met Vincent Kompany: "Hoop het voor hem!"

Carl Hoefkens begon dit seizoen als trainer bij Standard. Het begin van de competitie liep bijzonder moeilijk.

Carl Hoefkens was bij zijn aanstelling op Sclessin de nodige versterkingen beloofd, maar het duurde bijzonder lang vooraleer die er kwamen.

De resultaten bleven uit, waardoor de spanning al snel opliep. De club heeft op dit moment eventjes ademruimte, nadat er van 26 augustus tot nu niet meer verloren werd.

Bij Club Brugge werd Hoefkens al snel doorgestuurd, ondanks een historische campagne in de Champions League. Iets waar Philippe Clement geen oordeel kan of wil vellen.

“Omdat dit toch een heel andere job is en ik er niet bij was. Iedereen heeft uiteindelijk toch zijn eigen parcours”, vertelt hij in de Krant van West-Vlaanderen.

Clement hoopt dat het lot van Hoefkens bij Standard alvast wat langer zal duren dan in het Jan Breydelstadion.

“Ik begrijp dat Standard Carl ook heeft binnengehaald als opleider van jonge spelers om zo de club te laten groeien, dus ik hoop dat ze hem de tijd zullen geven om te bouwen, zoals Vincent Kompany bij Anderlecht tijd heeft gekregen om te bouwen.”