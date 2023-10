🎥 Forse uithaal in duel tussen SK Beveren en Zulte Waregem

In de Challenger Pro League won Zulte Waregem met 0-3 van SK Beveren. Het komt daardoor op de tweede plaats.

Bij de rust stond Zulte Waregem al 0-2 op voorsprong. Abdoulaye Traore en Zinho Gano waren de doelpuntenmakers van dienst.

Na de rust deelde Gano nog een assist uit en maakte Matheus Machado er 0-3 van. Een mooie en deugddoende zege voor Zulte Waregem.

Het is de derde zege in vier wedstrijden voor Essevee dat met 16 punten op een gedeelde tweede plaats staat in de rangschikking, samen met Club NXT.

Leider Lommel heeft nog twee punten meer. SK Beveren staat met amper 6 punten op de op twee na laatste plaats. Enkel Lierse K. en SL 16 doen het nog slechter.

Lierse K. speelt nog tegen Deinze, ook KV Oostende en RSCA Futures geven elkaar partij.