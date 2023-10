UEFA neemt verregaand besluit na oorlogssituatie in Israël

Israël zit momenteel in een noodsituatie. En dus heeft ook de Europese voetbalbond UEFA nu ingegrepen om een en ander te stroomlijnen.

De Europese voetbalbond UEFA heeft alvast laten weten dat de wedstrijd tussen Israël en Zwitserland niet zal doorgaan tijdens de interlandbreak. Het conflict tussen de Palestijnen van Hamas en Israël in het Midden-Oosten maakt een en ander niet helemaal veilig.

“In het licht van de huidige veiligheidssituatie in Israël heeft de UEFA besloten om alle wedstrijden in Israël de komende weken uit te stellen", aldus de UEFA in een statement. De wedstrijd van donderdag tegen Zwitserland gaat dus niet door.

Veiligheid centraal

Er zijn ook nog een aantal andere wedstrijden die worden uitgesteld. Daarbij ook een minitoernooi van de U17 in de kwalificaties richting het EK voor die lichting. Daarbij zouden ook de jonge Belgian Red Devils present tekenen.

Wanneer de wedstrijden worden ingehaald zal later moeten blijken. Op dit moment is de situatie in Israël nog te gevoelig en gevaarlijk. Mogelijk de komende weken of maanden meer ...