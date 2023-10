📷 Wayne Rooney neemt belangrijke beslissing voor zijn trainerscarrière

Wayne Rooney is niet langer de trainer van DC United. Hij nam die beslissing nadat de ploeg de play-offs miste.

Wayne Rooney heeft ontslag genomen van DC United, de ploeg van Christian Benteke in de Amerikaanse Major League Soccier. De ploeg is uitgeschakeld voor de play-offs, ondanks een 2-0-overwinning op de slotspeeldag tegen New York City.

De ploeg staat negende, wat voldoende is voor de play-offs, maar enkele ploegen steken DC United nog voorbij omdat ze minder matchen gespeeld hebben.

Pas in juli 2022 was Rooney er trainer geworden. “Dit is het juiste moment. Ik heb alles gedaan wat ik kon om het team naar de play-offs te loodsen en ik heb echt genoten van mijn tijd hier”, klonk het.

“Nu is het een goed moment om terug te keren naar Engeland. Voorlopig heb ik geen plannen. Als er in oktober of november iets op tafel komt, zal ik het bekijken.”