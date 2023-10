Peter Vandenbempt heeft opmerkelijk voorstel voor Pro League maar: "Daar zal Hein Vanhaezebrouck niet blij mee zijn"

Speeldag tien is ondertussen achter de rug. Opnieuw eiste de VAR vaak een hoofdrol op en kregen we veel discutabele momenten. Peter Vandenbempt kwam met een leuk voorstel om dit gedeeltelijk op te lossen.

"Over het millimeterwerk in Luik en Gent heeft Vanhaezebrouck gelijk. We dachten altijd dat er geen discussie kon zijn over het oordeel van de VAR, maar vorig seizoen hebben we geleerd dat de plaats van het kruisje van de operator een verschil maakt. Doet hij dat op de schouder of op de voet van de tegenstander van de aanvaller?", begon Peter Vandenbempt volgens Sporza.

Hij weet dan ook waar de Belgische competitie dringend nood aan heeft. "Dus ja, er is nood aan een semi-automatisch systeem zoals in de Champions League. En er moet ook doellijntechnologie komen. Alleen blijkt dat er op vergaderingen van de Pro League weinig enthousiasme voor is vanwege de hoge kostprijs."

Een oplossing deelde Vandenbempt ook al mee. "Voorstel: neem wat minder buitenlandse spelers in je kern op, geef meer jongeren de kans en stop de centen in nieuwe technologie. Al zal Hein Vanhaezebrouck daar ook niet mee blij zijn, want hij vindt zijn kern te krap. Zo is het nooit goed."