Scheidsrechters worden weer door vier clubs onder vuur genomen: terecht of niet?

De tiende speeldag in de Jupiler Pro League heeft weer voor vuurwerk gezorgd. Vooral de scheidsrechterlijke beslissingen trokken de aandacht. Het begon vrijdagavond, zaterdag was er ook commotie en dan moest Standard-Club Brugge nog beginnen.

Charleroi-RWDM

Vrijdagavond trokken heel wat mensen de wenkbrauwen op. Na de gelijkmaker van Charleroi gingen Mboup en Mbenza in de clinch. Nadat Lawrence Visser zijn voet had omgeslagen, was intussen ook vervangref Theophile Diskeuve op het veld gekomen.

Die trok in zijn debuut op het hoogste niveau een gele kaart voor... Makhtar Gueye, die met de hele poppenkast niets te maken had. Gueye had al geel en moest dus het veld verlaten, waarna RWDM nog onderuit ging.

Westerlo-KV Kortrijk

Glen De Boeck was furieus dat de gelijkmaker in de kelderkraker tegen Westerlo werd afgekeurd voor buitenspel. Op het moment dat Ojo naar doel trapte, stond Kadri buitenspel. Bij Kortrijk zagen ze echter dat Lucas Stassin de bal nog eerst raakte en dus het buitenspel zou opgeheven hebben.

Glen De Boeck was daarmee niet akkoord en viel ook de ref aan: "Ik heb 15 jaar voetbal gespeeld, hij niet", zei hij na de match.

Standard-Club Brugge

Djenepo had misschien wel rood moeten krijgen voor zijn overtreding op Skov Olsen na twee minuten. Ref Lambrechts hield het echter bij een waarschuwing.

Daarna zorgde ook de buitenspellijn bij de goal van Bokadi voor woede bij Club Brugge. De lijnen raakten elkaar, maar de lijn van Bokadi lag verder dan die van De Cuyper. De VAR besliste echter dat ze de beslissing van de lijnrechter moesten volgen in dat geval.

Gent-Genk

Ook in de KAA Gent Arena hetzelfde verhaal. Gift Orban zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel, maar na het zien van de lijnen had Hein Vanhaezebrouck duidelijk zijn twijfels.

Vanhaezebrouck brak een lans om meer te investeren in doellijntechnologie en 3D-technologie om de lijnen juist te kunnen trekken.