Niet Spileers en Mechele zijn het probleem volgens analist, maar wel andere positie: "Dan speelt Club Brugge los kampioen"

Club Brugge heeft een defensief probleem. Maar volgens ex-speler Vital Borkelmans is het niet de verdediging waar de fouten moeten gezocht worden, maar wel hoger op het veld. Borkelmans ziet dat een echte verdedigende middenvelder ontbreekt.

Borkelmans vindt Spileers en Mechele twee heel goeie verdedigers die echter niet geholpen worden door Vetlesen of Onyedika, die voor hen staan. "Ze worden niet beschermd. Als je voor de defensie niemand hebt die ballen afpakt, die het kan belopen, dan kom je continu onder druk te staan", analyseert hij in HLN.

Borkelmans wil zelfs een gewaagde uitspraak doen. "Onyedika en Vetlesen zijn geen grote balveroveraars. Iemand met kloten aan zijn lijf, die durft zeggen: 'Jongens, hoe zit dat hier?' Een zes die de lijnen uitzet en commandeert. Dan speelt Club Brugge los kampioen."

In zijn tijd liepen daar Lorenzo Staelens of Franky Van der Elst rond. "Bij het herbekijken van alle goals valt op hoe vaak de tandem Onyedika-Vetlesen uit positie loopt, niet doortastend genoeg is en geen oog heeft voor hun verdedigende taken. Ze zijn minstens zo vaak rechtstreeks betrokken bij tegengoals als de tandem Mechele-Spileers."