Heeft Standard zijn perfecte spits beet? "Profiel als Lukaku"

Wilfried Kanga begint zijn stempel te drukken bij de Standard-aanval. De geleende spits is erg goed bezig in Luik.

In de wedstrijd tegen Club Brugge konden we al zien dat Wilfrien Kanga een geweldige spits is voor Standard. Hij kan de verdediging naar achter trekken, de bal houden, zelfs met zijn rug naar doel, om daarna mee te geven.

In zijn goede vorm tegen Club Brugge, werd hij onder de loep genomen door Alex Teklak voor DAZN: "Hij is een ondersteunende speler. Het zijn dat soort profielen, een beetje zoals Romelu Lukaku, waar meer mobiele spelers op kunnen vertrouwen. Ze hebben iemand die de bal voor hen kan houden en de anderen kan laten spelen."

Het is een interessant profiel, vooral omdat de Ivoriaan ook niet twijfelt voor het doel, met drie doelpunten in acht wedstrijden. "Hij is een krachtige spits, die sterk is met zijn rug naar het doel. Hij kan een verdediging uit balans brengen en een tegenstander met zijn lichaam omspelen", voegt Teklak toe. Momenteel wordt hij gehuurd van Hertha Berlijn.