Slecht nieuws voor Rode Duivels: Opvallende afwezige op training

Vrijdag zullen de Rode Duivels het opnemen tegen Oostenrijk. Nu is er toch verontrustend nieuws gekomen met oog op die wedstrijd.

Zo was er op de training van woensdag geen Koen Casteels te bekennen. Die zou ziek zijn en dus niet meetrainen. Ook Arnaud Bodart voegde zich niet bij de groep. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Zo blijven er nog maar twee doelmannen over bij de huidige kern. Dat zijn Thomas Kaminski en Matz Sels. Kaminski is momenteel eerste doelman bij promovendus Luton Town in de Premier League. Sels is de nummer één bij RC Strasbourg.

Als Koen Casteels niet fit zou raken voor het duel van vrijdag, zal één van hun klaar moeten zijn om tussen de palen te staan. Dat blijft echter nog wel afwachten.