Ajax Amsterdam helemaal afgemaakt: "Van stront kan je geen chocolade maken"

Het gaat van kwaad naar erger met Ajax Amsterdam. Met 5 op 18 staan ze helemaal onderaan in het klassement in de Eredivisie. Ook Ronald de Boer schreeuwt het uit.

Ajax Amsterdam heeft nog twee wedstrijden in te halen, maar echt veel indruk maakten ze dit seizoen nog niet. Niet in Europa, zeker niet in de eigen Eredivisie.

En dus is de vraag: wat nu de komende weken en maanden met de Amsterdammers? Ronald de Boer ziet het alvast met lede ogen aan allemaal. Hij is dan ook erg kritisch voor zijn ex-club.

© Photonews

"Van stront kan je geen chocolade maken", is hij in de podcast van Voetbal International kristalhelder. "Het is gewoon erbarmelijk slecht. Ik zie dingen waarvan ik denk dat het met kwaliteit te maken heeft."

Erbarmelijk

Het Nederlandse icoon van Ajax beseft dat er volgende week een belangrijke wedstrijd aankomt voor Ajax. Niet tegen PSV of Feyenoord voor de titel, maar tegen Utrecht. "Ze spelen een degradatietopper tegen Utrecht. Tja ... Dat is gewoon heel pijnlijk, ik heb dat nog nooit meegemaakt."

"Ik heb niets tegen de nieuwe jongens. Zij kunnen er ook niets aan doen dat ze plots voor Ajax mogen spelen. Ze zullen hier erg blij om zijn. Want het kan toch niet dat Ajax in grote getale jongens uit de tweede klasse gaat halen", is de Boer zeer kritisch.