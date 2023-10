Antwerp-killer ziet zijn 'bescheiden' loon ineens maal tien gaan

Tegen Antwerp liet hij zijn kunstjes nog uitgebreid bewonderen en nu wordt hij ook betaald naar zijn talent. Barcelona heeft het loon van Joao Felix immers vertienvoudigd.

De Portugese aanvaller verdiende tot nu toe een 'bescheiden' 400.000 euro bij de Catalanen sinds zijn uitleenbeurt van Atlético Madrid. Dat kwam echter door de financiële situatie van Barça, dat op dat moment niet meer kon betalen.

Joao Felix had wel de belofte gekregen dat het zou aangepast worden van het moment dat het kon. Volgens Catalunya Radio is dat nu ook gebeurd. En niet een beetje, hij verdient ineens dus 4.000.000 euro.

Het was Felix zelf die met de deal instemde omdat hij dolgraag voor Barcelona wou spelen. Volgens El Mundo Deportivo is dat wel nog steeds minder dan hij bij Atlético verdiende. 4 miljoen euro is wat hij volgens de Spaanse Financial Fair Play-regels zou moeten verdienen.