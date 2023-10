Transfer nakende voor Youri Tielemans? Entourage van Rode Duivel reageert

Het wil maar niet echt lukken voor Youri Tielemans bij Aston Villa. Zijn speeltijd is er bijzonder beperkt.

Youri Tielemans speelde al niet veel bij Aston Villa en sinds het moment dat hij met zijn trainer Unai Emery ging spreken over zijn weinige speelkansen krijgt hij nog minder minuten.

Volgens Football Insider zouden de twee zelfs ruzie gehad hebben. Het gevolg zou zijn dat Tielemans zijn entourage al heeft laten weten om zo snel mogelijk te vertrekken naar een andere club.

La Dernière Heure nam contact met de entourage van de Rode Duivel. “Zijn entourage ontkent formeel de gespannen relaties met Unai Emery”, schrijft de Waalse krant.

“Het is geen gemakkelijke situatie, maar de speler blijft vastberaden en wil vechten voor zijn plaats. Het is niet omdat het moeilijke maanden zijn dat z’n transfer in twijfel moet getrokken worden. Een vertrek is niet aan de orde.”

Tielemans arriveerde pas deze zomer bij Aston Villa. Hij kwam over van Leicester. Zijn marktwaarde wordt op 20 miljoen euro geschat. Het contract van Tielemans loopt tot midden 2027.