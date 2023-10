"Dit is de dood van het amateurvoetbal!" - Ook in lagere reeksen nu buitenlandse overnames en de reden is simpel



Foto: © photonews

In het profvoetbal is het al een evidentie geworden dat potentiële overnemers uit het buitenland komen. 17 van de Belgische profclubs zijn in buitenlandse handen. Maar nu begint het ook in de amateurreeksen een fenomeen te worden. Zes clubs zijn er al overgenomen. Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reynde trekt aan de alarmbel.“Voor de profclubs de klok terugdraaien kan niet meer, maar het amateurvoetbal kan wel nog worden gered. Maar het is wel 5 voor 12”, stelt de liberaal in Het Nieuwsblad. Onze competities zijn zo aantrekkelijk voor buitenlanders omdat er geen limiet staat op niet-EI-spelers, waardoor je een heel elftal buitenlandse spelers kan opstellen. De eigen jeugd verdwijnt zo naar de achtergrond. "Ik zeg dit al 15 à 20 jaar. Onze eigen jeugd trekt weg omdat spelers van buiten de EU hier onbeperkt en tegen een hongerloon actief kunnen zijn", aldus sporteconoom Trudo De Jonghe. "En dat zorgt bij de supporters voor vervreemding, waardoor er nauwelijks nog volk gaat kijken naar wedstrijden. Dit is de dood van het amateurvoetbal, maar de politiek kijkt al jaren weg." Vande Reynde pleit voor een verbod op buitenlandse overnames in het amateurvoetbal en een beperking van het aantal niet-EU-spelers.



