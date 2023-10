Mbappé en Ronaldo opnieuw de helden met mijlpalen, Frankrijk dompelt Nederland in crisis

De Rode Duivels speelden voor groepswinst in Oostenrijk, maar ondertussen waren er nog wedstrijden in de EK-kwalificaties. Met daarbij heel wat interessante duels.

Groep F

In de groep van de Rode Duivels speelden Estland en Azerbeidzjan eerder op de avond al hun wedstrijd. De Azeri wonnen hun wedstrijd met 0-2 in Tallinn. Bayramov en Seydayev zorgden voor de doelpunten. Beiden landen kunnen zich niet meer plaatsen voor het EK via de kwalificaties.

Groep B

Het is code rood voor Nederland. De Oranje Leeuwen verloren in eigen huis van Frankrijk met 1-2 en staan zo niet meer in de top-2 van hun groep. Kylian Mbappé opende de score voor de rust en maakte er na de koffie 0-2 van, goed voor doelpunten 41 én 42 voor de nationale ploeg. Hartman milderde, maar dat bracht geen zoden meer aan de dijk.

Het EK in Duitsland halen blijft primordiaal voor de Nederlandse selectie en dus moet het toch anders. Griekenland won met doelpunten van Giakoumakis en Masouras met 0-2 bij Ierland en neemt de tweede plek over.

© photonews

Groep J

In groep J was er dan weer een overwinning voor Portugal tegen Slowakije. Cristiano Ronaldo was er andermaal de grote held met twee doelpunten, nadat Goncalo Ramos eerder al voor de 1-0 had gezorgd. Met 21 op 21 mogen ze meteen ook de koffers voor Duitsland pakken.

De Slowaken blijven ook op koers voor Duitsland, want achtervolger Luxemburg raakte op bezoek bij IJsland niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Bosnië-Herzegovina won bij Liechtenstein met 0-2 en maakt ook nog kans op het EK.