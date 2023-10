Niet mis te verstane boodschap voor Tedesco rond Vermeeren: "Geef hem de erkenning die hij verdient"

De Rode Duivels nemen het vrijdagavond op tegen Oostenrijk. Maandagavond volgt de wedstrijd tegen Zweden. Volgens Eddy Snelders verdient Arthur Vermeeren absoluut een kans op het veld.

Arthur Vermeeren speelde dit seizoen al heel sterk bij Antwerp. Volgens Eddy Snelders moet Domenico Tedesco hem nu een kans gunnen. "Je kan hem laten invallen. Als je geplaatst bent, kun je experimenteren. Waarom zou je hem niet belonen?"

"Je hoeft niet meteen een titularis van hem te maken, maar geef hem de erkenning die hij verdient. Ik zou het spijtig vinden als je hem niet laat proeven van het grote werk", gaat Snelders verder bij Sporza.

Snelders erkent de enorme groei die Vermeeren heeft gehad over de laatste maanden heen. "Hij is in een jaar enorm geëvolueerd van risicoloze balvaste middenvelder tot iemand die de bal opeist, stuurt, assists geeft en scoort."