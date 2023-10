Cristiano Ronaldo komt met duidelijk statement over deelname aan nieuw EK

En wie anders dan Cristiano Ronaldo gidste zijn ploeg naar deze kwalificatie. Met twee doelpunten was de Portugees alweer van levensbelang voor zijn land.

Voor CR7 was het zijn 125e doelpunt op interlandniveau. Hij speelde 202 wedstrijd voor Portugal. Hier wil hij duidelijk nog meer van maken.

"Ik hoop dat ik bij het EK 2024 ben omdat er nog veel tijd is. Ik hoop dat ik geen blessures oploop of problemen krijg, ik wil spelen. Ik verliet Portugal al snel, maar het zal altijd mijn thuis zijn. Ze supporteren voor mij in ieder stadion hier", vertelde Ronaldo volgens Fabrizio Romano.

