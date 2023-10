Erling Haaland is het beu

Erling Haaland is pas 23 jaar oud, maar geeft toe dat hij het soms "zat" is om Haaland te zijn. De Noorse spits is de sterke man waar hij ook komt, ook op Cyprus.

De Noorse nationale ploeg speelde donderdagavond tegen Cyprus. Noorwegen won met 4-0 en Haaland scoorde twee keer. Het tweede doelpunt van Haaland kwam op assist van Antonio Nusa. In de 75e minuut, toen de stand 3-0 was, verlieten veel lokale fans het stadion. Niet vanwege de uitslag, maar omdat Haaland werd gewisseld. "Natuurlijk waardeer ik de steun enorm. Het is wat ik al wil sinds ik een kind was, dus ik klaag niet," vertelde de Manchester City-spits na de wedstrijd aan TV2. Maar de Noor wordt het soms wat zat. "Ik word een beetje moe van mijn eigen naam. Zo is het nu eenmaal, ik kan er niet veel aan doen", voegde Haaland eraan toe en hij benadrukte dat de druk op hem "semi-stressvol" kan zijn. Met Noorwegen speelt Haaland nog een laatste wedstrijd tijdens deze interlandperiode. Komende zondag is Spanje zijn tegenstander in Oslo.