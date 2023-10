📷 'Laatste rechte lijn: Philippe Clement heeft zo goed als zeker nieuwe job beet'

Philippe Clement was sinds deze zomer op zoek naar een nieuwe job, nadat hij bij de Franse eersteklasser AS Monaco gedwongen moest vertrekken.

Er waren enkele aanbiedingen, waaronder ook enkele uit de Jupiler Pro League, maar een terugkeer naar de Belgische competitie zag Clement niet zitten.

Hij werd de voorbije week meer en meer gelinkt aan een mogelijke nieuwe job bij Rangers FC. Samen met Kevin Muscat vormde hij het laatste duo waaruit de Schotse ploeg zou kiezen.

Volgens Talk Sport is de kogel door de kerk en zal Philippe Clement aangesteld worden als de nieuwe manager van de club. Muscat zou door de club op de hoogte gebracht zijn dat hij geen kandidaat-trainer meer is voor Rangers FC.

Met Nicolas Raskin en Cyriel Dessers vindt Clement er alvast twee bekende namen uit de Belgische competitie terug. Rangers staat momenteel tweede in de rangschikking, met 7 punten achterstand op leider en aartsrivaal Celtic.

BREAKING: Rangers are set to appoint Philippe Clement as their new manager.



Clement's main rival for the job Kevin Muscat has been told he is no longer in the running.



- talkSPORT sources understand



šŸšØ More ā˜ž https://t.co/dHUPYxfGXK pic.twitter.com/SEgSXJtY6b