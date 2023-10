Witsel noemt de beste Duivel van de 'Gouden Generatie': "Hij was de sterkste van ons allemaal".

Axel Witsel is niet langer een Rode Duivel, maar hij was een van de sleutelspelers van de gouden generatie. Nu Eden Hazard met pensioen is, heeft de speler van Atlético Madrid een eerbetoon aan hem gebracht.

Als het gaat om herinneringen aan de gouden generatie Rode Duivels die 3e werden op het WK 2018 in Rusland, is Axel Witsel misschien niet de eerste naam die in je opkomt. Witsels rol als metronoom op het middenveld wordt soms onderschat.

"Dat was ons moment, Rusland in 2018. We waren op een heel hoog niveau en bereikten de halve finale. Daarna werd het wat ingewikkelder", gaf Witsel toe in een interview met AS. Sindsdien zijn verschillende Duivels gestopt met spelen, waaronder Eden Hazard.

Hazard, de beste van de gouden generatie

"Eden is als een broer voor me. We hebben jaren samen in de nationale ploeg gespeeld. Hij had een fantastische carrière. De laatste jaren waren moeilijker, de laatste twee jaar hebben hem veel gekost", klaagt Axel Witsel.

"Als een speler vaak geblesseerd is, wordt het mentaal moeilijk. En uiteindelijk moet je je goed voelen om door te willen gaan, om elke dag te trainen. Goed in geest en lichaam", besluit de voormalige Duivel. "Wie was de beste van de gouden generatie? Het is moeilijk te zeggen, maar ik zou zeggen Eden. En Kevin De Bruyne."