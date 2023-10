Inter Miami wil alweer uitpakken en aast op Barcelona-kapitein

Inter Miami is duidelijk flink aan het bouwen aan de club. De Amerikaanse ploeg wil nu opnieuw een ex-ploegmaat van Lionel Messi halen.

Eerder maakten Messi, Sergio Busquets en Jordi Alba al de overstap van FC Barcelona naar Inter Miami. Als het zo doorgaat wordt de halve ploeg ex-Barça, want nu zou de club ook azen op Sergi Roberto. Dat meldt Marca.

Sergi Roberto speelt al heel zijn carrière bij Barcelona. Hij komt geregeld uit als kapitein bij de Catalanen, maar zit toch het grootste deel van de tijd op de bank. Na negen speeldagen komt hij nog maar aan 189 minuten in de Spaanse competitie.

Roberto speelt liefst rechtsachter of centraal in het middenveld. In totaal droeg hij 355 keer het shirt van Barcelona bij de eerste ploeg. Hij scoorde 17 keer en gaf 40 assists.