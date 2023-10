Grote transfer in de maak? 'Barcelona biedt uitweg voor Chelsea-talent'

Barcelona heeft zijn zinnen gezet op Ian Maatsen. De 21-jarige Nederlander speelt momenteel bij Chelsea.

Sinds 2018 speelt Ian Maatsen voor Chelsea. De laatste drie seizoenen werd de Nederlander telkens uitgeleend aan Charlton, Coventry en Burnley. Bij Burnley kon Maatsen zijn stempel drukken in het kampioenenelftal van Kompany met vier doelpunten en zes assists.

Bij Chelsea loopt het dit jaar terug stroever. De 21-jarige flankverdediger speelde dit seizoen zes wedstrijden in de Engelse Premier League. In geen enkele wedstrijd mocht hij starten. In de EFL Cup stond de Nederlander dan weer twee keer in de basis zonder echt te overtuigen.

Barcelona lijkt nu een uitweg voor Maatsen die nog tot 2025 onder contract staat bij Chelsea. In de hoop op meer speelminuten is volgens Metro News de kans groot dat de Nederlander naar de Spaanse grootmacht trekt.