Kompany ging héél ver, maar kwam van een kale reis terug: 'Deze premie liet Lukebakio schieten toen hij wél voor Sevilla en dus niet voor Burnley koos'

Dodi Lukebakio is gelanceerd. Niet alleen bij Sevilla FC, maar ook bij de Rode Duivels maakt de aanvaller indruk. Ook Vincent Kompany had die ontbolstering verwacht.

Vincent Kompany deed er deze zomer namelijk alles aan om Dodi Lukebakio te overtuigen om naar Burnley FC te komen. Uiteindelijk koos het jeugdproduct van RSC Anderlecht voor een avontuur bij Sevilla FC. En dat was een weloverwogen keuze.

De Spaanse media weten dat zijn keuze vooral gebaseerd is op één wedstrijd. Lukebakio speelde enkele seizoenen geleden met VfL Wolfsburg in het Estadio Sanchez Pizjuan. Hij was zodanig onder de indruk van de sfeer dat hij niet twijfelde toen Sevilla kwam aankloppen.

Tekenpremie

Meer zelfs: de elfvoudig Rode Duivel liet er een héél mooi bedrag voor schieten. Behalve een hoger loon was Burnley zinnens om een tekenpremie van maar liefst drie miljoen euro op de bankrekening van Lukebakio te storten. Het hielp niét om hem te overtuigen.