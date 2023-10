Ook FIFA-topman Gianni Infantino spreekt zich uit over gebeurtenissen in België

Gianni Infantino, de veelbesproken topman van de wereldvoetbalbond FIFA, heeft op Instagram ook gereageerd op wat er gisteren in Brussel gebeurde. Daar verloren twee Zweedse supporters het leven na een aanslag net voor de match tussen België en Zweden.

Infantino schreef zijn bericht op sociale media. "Ik ben diep geschokt en bedroefd over de tragische dood van twee Zweden in Brussel in de buurt van het stadion waar België Zweden ontving. Namens de FIFA en de voetbalgemeenschap betuig ik mijn diepste medeleven met de families en vrienden van de slachtoffers."

"Onze gedachten gaan uit naar de inwoners van België en Zweden, hun respectievelijke nationale teams en hun bonden", schreef het FIFA-hoofd. Infantino kreeg onlangs wel zelf veel kritiek omdat hij het WK helemaal wil hervormen en met het toernooi toch wel naar controversiële landen trekt.