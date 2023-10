Pro League doet dringende oproep aan de overheden: "Er ligt een half miljard klaar!"

Veel van de Belgische profclubs willen een nieuw stadion bouwen, maar stuiten steeds op slopende procedures. Op de Stadium Summit van gisteren riep Pro League CEO Lorin Parys de overheden op om mee te werken aan de bouw van nieuwe stadions.

Zowat alle ploegen willen nieuwe oefencomplexen bouwen of hun huidig stadion grondig renoveren. Club Brugge en Union willen een nieuw stadion bouwen, maar krijgen veel tegenwind. De Pro League hoopt dat de administratie vereenvoudigd kan worden.

Gisteren was er in Brussel een Stadium Summit met de Belgische industrie, die toonaangevend is voor sport- en belevingsinfrastructuur/technologie wereldwijd. Ook het Belgische beleid rond stadion- en infrastructuurdossiers kwam aan bod.

"Wij willen geen uitzonderingsregel voor het voetbal, wij willen ook niet dat iemand zijn goed recht om in beroep te gaan tegen een procedure wordt afgeschaft. Wij willen gewoon een duidelijke tijdslijn en een sneller antwoord", aldus Lorin Parys. "Er ligt een half miljard klaar. Wij vragen 0 euro subsidie van de overheid, maar willen daar samen met hen werk van maken."