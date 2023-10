Rode Duivel steekt niét onder stoelen of banken dat geld wél een belangrijke rol speelt en legt uit waarom hij Atlético Madrid verliet voor Al-Shabab

De voorbije maanden kozen een pak topvoetballers voor een enkeltje Saoedi-Arabië. Ook Yannick Carrasco zwichtte voor de vele miljoenen die er te verdienen zijn. "Al wou ik ook gewoon een nieuwe uitdaging in mijn carrière."

Yannick Carrasco is overigens niet aan zijn proefstuk toe. In 2018 verliet de Rode Duivel Atlético Madrid voor het Chinese DL Yifang. Ook toen stak hij niet onder stoelen of banken dat de zakken geld voor een extra duwtje in de rug gezorgd hebben.

“Al merk ik nu al dat de levensstijl in Saoedi-Arabië beter is dan destijds in China”, aldus YFC in Het Laatste Nieuws. “In China speelden we met slechts drie buitenlanders per team. Hier is dat niet het geval. Ook mijn familie voelt zich hier goed.”

© photonews

De 30-jarige flankaanvaller ontkent ook deze keer niet dat het lucratieve voorstel de doorslag heeft gegeven. “Ik had nog slechts één jaar contract bij Atlético. Ik zat goed in Spanje, maar in het voetbal weet je nooit wat er kan gebeuren.”

“Op het einde van mijn contract zou ik 31 jaar zijn”, besluit Carrasco. “Je kan positief denken, maar je moet ook rekening houden met het negatieve en daarop anticiperen. Bij Atlético vielen er vorig seizoen enkele jongens uit met een zware blessure. Het blijft onze job en broodwinning, hé.”