Zweden overweegt opmerkelijke beslissing voor supporters na gebeuren in Brussel

De Zweedse voetbalbond wil een scenario als maandag in Brussel nooit meer tegenkomen. Daarom denken ze erover om voor de komende interlands een maatregel te nemen die niet bij iedereen in goede aarde zal vallen.

De aanslag in Brussel op Zweedse fans zou ervoor kunnen zorgen dat de Zweedse voetbalbond straks verbiedt om nog herkenbare supporterskledij te dragen tijdens uitwedstrijden. Het vermoeden is er nog steeds dat de aanslag van gisteren te maken had met de koranverbrandingen in Zweden.

Voor Martin Fredman, hoofd veiligheid van de Zweedse voetbalbond, is het een optie die zeker in overweging kan worden genomen. "Het zou een maatregel zijn waar we ons achter zouden scharen - het omgekeerde zou vreemd zijn", vertelde hij.

"Het is nu eenmaal zo dat de dader zich specifiek op Zweedse mensen richtte, dus zou het verwerpelijk zijn om niet aan te raden geen Zweeds shirt meer te dragen tijdens wedstrijden op verplaatsing."