Het geluk van de Rode Duivels: Een land van doelmannen

Ondanks de afwezigheid van Thibaut Courtois en Koen Casteels werd het Belgische doel tijdens de interlandbreak goed verdedigd. Met dank aan Matz Sels.

Thibaut Courtois, nog steeds geblesseerd en in onmin met een deel van de selectie, was duidelijk afwezig tijdens de interlandbreak. Zijn vervanger, Koen Casteels, verliet ook de selectie wegens ziekte.

Derde doelman, Matz Sels, werd daarom gepromoveerd naar de basisopstelling voor de wedstrijden in Oostenrijk en tegen Zweden in oktober. Een uitgelezen kans voor de keeper van Straatsburg.

En hij vervulde zijn rol perfect. In het Ernst-Happel-Stadion in Wenen op vrijdagavond, was hij het die België aan het einde van de eerste helft recht hield met drie beslissende reddingen om bij de rust een vroosprong te verzekeren.

Ook aan het einde van de wedstrijd hielden ze stand en konden ze zich kwalificeren. Ondanks de druk van Oostenrijk dat slechts één doelpunt achterstond. Sels maakte toen twee reddingen op een belangrijk moment, het kenmerk van grote keepers.

Wat betreft de wedstrijd van maandagavond tegen Zweden, speelde Matz Sels opnieuw een belangrijke rol in het tegenhouden van de Zweedse aanval in de eerste helft. Hij maakte het slecht verdedigen ook vaak goed.

Matz Sels heeft de afgelopen dagen punten gescoord bij de Rode Duivels. Zijn plaats in de pikorde zal zeker niet veranderen. Toch liet de doelman zien dat er op hem gerekend kan worden. Maar wat een geluk dat ons land op zoveel kwaliteitskeepers kan rekenen.