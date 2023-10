KAA Gent geeft overzicht van zijn internationals tijdens de competitiebreak: "He comes home!"

De interlandbreak zit erop. De focus van de ploegen kan weer helemaal naar de Jupiler Pro League gaan. KAA Gent had zes internationals in actie tijdens deze break.

Op de webstek van de Buffalo’s geven ze een overzicht van hun spelers in het buitenland.

Hongi comes home!

De motor van Hongi stond niet stil. Nadat hij met Zuid-Korea de Asian Games had gewonnen, werd hij ook geselecteerd voor twee oefenwedstrijden. Zuid-Korea versloeg Tunesië vlot met 4-0, Hongi stond aan de aftrap en speelde 81 minuten. Dinsdag volgde een vriendschappelijke match tegen Vietnam. Hongi kreeg rust en zag hoe zijn team Vietnam verpletterde met 6-0. Opdracht volbracht. Na zes weken keert onze nummer 7 eindelijk terug naar Gent.

Fofana leider met U21

De nationale beloftenploeg van België heeft zijn tweede en derde wedstrijd in de EK-voorronde met succes afgewerkt. De jonge Duivels klopten eerst Malta met 0-2. Malick speelde een goeie match en was twee keer dicht bij een doelpunt, maar scoren lukte niet. Na 83 minuten zat zijn wedstrijd erop. Als afsluiter stond Hongarije op het menu. Met 0-1 werd ook deze wedstrijd gewonnen. Malick kwam 45 minuten in actie. Onze U21 is samen met Spanje leider in groep B na drie speeldagen.

Debuut voor Jordan!

Voor Jordan was het aanvankelijk nog even wachten op zijn eerste officiële speelminuten voor Nigeria. In een oefenwedstrijd tegen Saudi-Arabië in Portugal speelde Nigeria 2-2 gelijk. Jordan kwam niet in actie. Drie dagen later tegen Mozambique mocht hij wel zijn debuut maken. The Super Eagles wonnen de partij met 3-2. Jordan bleef 75 minuten tussen de lijnen en mag terugblikken op een geslaagd debuut.

Matias in Marbella

Matias speelde twee vriendschappelijke duels in Marbella met de Belgische U19. Tegenstanders van dienst: Frankrijk en Nederland, twee kleppers van formaat. Beide landen bleken te sterk voor België. Het werd 0-2 tegen Frankrijk, Fernandez-Pardo speelde 80 minuten. Nederland versloeg onze jonge Duivels met 1-5, Matias werkte als invaller 32 minuten af.

Tarik naar Afrika Cup

Tarik had met Marokko twee wedstrijden voor de boeg. Een vriendschappelijke tegen Ivoorkust en de laatste kwalificatiematch voor de Africa Cup tegen Liberia. Tegen Ivoorkust werd het 1-1. Tarik (en ook Ibrahim Salah) bleef op de bank. Dinsdag begon het echte werk. Liberia incasseerde drie Marokkaanse doelpunten en kon er zelf niets tegenover stellen. Tarik viel in in minuut 74 en zorgde zo mee voor de titel van groepswinnaar.

Noah juicht met Senegal

In het Franse Lens werd er geoefend tussen Senegal en Kameroen. Noah Fadiga verdedigde er de kleuren van Senegal. Met een doelpunt van Sadio Mané werd de match beslist in het voordeel van Les Lions de la Teranga. Noah kwam niet in actie.