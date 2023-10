Na stopgezette interland België-Zweden: worden tickets van supporters terugbetaald?

Maandag speelden de Rode Duivels tegen Zweden. De wedstrijd werd gestaakt nadat twee fans vermoord werden in Brussel.

Het moest een feestavond voor het voetbal worden, maar de EK-kwalificatiematch tussen de Rode Duivels en Zweden werd door de terroristische aanslag in het centrum van Brussel tijdens de rust gestaakt.

Sportief wordt er normaal vrijdag beslist wat er met de tweede helft moet gebeuren. De Belgische voetbalbond heeft echter wel al een beslissing genomen over de mogelijke terugbetaling van de tickets voor de match.

Op de website van de voetbalbond staat het duidelijke antwoord te lezen: “Je ticket voor de wedstrijd tegen Zweden wordt niet terugbetaald, maar we kijken hoe we een commercieel gebaar kunnen maken. Meer informatie hierover volgt later”, klinkt het.

Er waren zo’n 35.000 toeschouwers in het Koning Boudewijnstadion aanwezig. Wat wel mogelijk is, is dat het geld dat fans op de cashless card plaatsten om eten en drinken te kopen terugbetaald wordt.