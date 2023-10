Bankzitter in de Challenger Pro League, maar wel aanvoerder bij de nationale ploeg

Bij Beerschot behoort Axl Van Himbeeck sinds dit seizoen bij de A-kern. Hij hoopt om zo snel mogelijk basisspeler te worden.

Eind vorig seizoen was hij even basisspeler en ook de eerste speeldag van dit seizoen had hij zijn plekje, maar ondertussen is Axl Van Himbeeck bankzitter bij Beerschot in de Challenger Pro League.

Bij de nationale U19 van Wesley Sonck en Eric Van Meir mocht hij tegen Schotland zelfs de aanvoerdersband aantrekken. “Daar was ik dan ook heel trots op. Sonck vroeg me of ik kapitein wou zijn”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Dat was een bijzonder moment voor mij persoonlijk, maar ook voor mijn ouders en familie. Heel de jeugd werk je toe naar zo’n momenten.”

En dan is de weg vooruit ook duidelijk: via de Jonge Duivels ooit Rode Duivel proberen te worden. “Het is hoe dan ook een grote droom. Al moet ik nu niet beginnen zweven of stappen overslaan, want momenteel ben ik gewoon een speler van de U19. Het zal hard werken blijven, want er is veel concurrentie. Daar ben ik me ontzettend hard van bewust.”

Doorbreken bij Beerschot is nu de grote opdracht. “Ik woon hier vlakbij, en nog thuis bij mijn ouders, dus dat is heel gemakkelijk. Ik voel me ook goed in deze groep. Dit is een club die er mee voor gezorgd heeft dat ik mezelf nu ‘profvoetballer’ kan noemen. Ik hoop mij hier de komende jaren verder te ontwikkelen. Uiteindelijk is het ook nog maar mijn eerste jaar als fulltime prof. Ik bekijk het allemaal stap voor stap en dan zien we wel.”