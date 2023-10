Blessin geeft speler van Union SG wat extra vakantiedagen

Union SG begint aan een drukke periode. In 24 dagen moeten er maar liefst 7 wedstrijden afgewerkt worden.

Union SG speelt vanavond tegen KAS Eupen in de Jupiler Pro League. Dat zal evenwel zonder Kevin Rodriguez zijn. De spits klaarstomen voor de match van vanavond leek onhaalbaar nadat hij op interlandbreak was met Ecuador. In de nacht van dinsdag op woensdag speelde hij nog met zijn thuisland.

Rodriguez scoorde zijn eerste interlandgoal, de winning goal in minuut 96 tegen Bolivië. “Daar ben ik héél blij mee”, zei coach Alexander Blessin op zijn persconferentie. “Maar we hebben afgesproken dat Kevin nog even in Ecuador mag blijven.”

“De afstand was gewoon te groot om de match tegen Eupen te halen. Normaal ging hij pas donderdagavond terug zijn, amper één avond voor de wedstrijd. We hebben gezegd dat het geen zin had. Hij blijft nog even in Ecuador om te genieten met zijn familie en maandag verwachten we hem weer op training.”

Er staat Union SG een drukke periode tot de volgende interlandperiode te wachten met wedstrijden in de competitie, de Europa League en de Beker van België.