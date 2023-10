Zulte Waregem-coach Vincent Euvrard heeft belangrijke boodschap voor supporters

Zulte Waregem heeft zijn seizoensstart niet gemist. De club wil koste wat het kost terug naar 1A promoveren en ze zijn goed op weg.

Ook Vincent Euvrard ziet dat het goed loopt, maar het moet natuurlijk ook zo blijven. "We stapten de interlandbreak met een goed gevoel in, maar het is toch belangrijker hoe je er weer uitkomt", begint Euvrard bij Het Nieuwsblad.

De coach van Essevee spreekt ook de fans aan. "Er bestaan geen 35 mogelijke oplossingen. We moeten gewoon gefocust zijn op de kwaliteit van ons spel. We moeten opnieuw die chemie creëren tussen de spelers en de fans. Zij zijn kritisch en veeleisend, maar dat mag."

Het loopt echter niet altijd even gemakkelijk op het veld. "Het is echter ook een kracht om spelers op moeilijke momenten erdoor te sleuren, zoals de tweede helft tegen Deinze. Ik zie de spelers elke dag keihard werken om het gemeenschappelijke doel te bereiken. Zij verdienen die steun." Zaterdagavond neemt Zulte het op tegen Club Luik in eigen huis.