KBVB laat weten hoe ze staan ten opzichte van 'geval Courtois' en ze hebben ook belangrijk nieuws over Tedesco

De CEO ad interim van de KBVB, Manu Leroy, moest maandag aan de slag om de grootste veiligheidscrisis sinds het Heizeldrama te beheren. Dat ging goed, maar straks moet hij ook nog een ander geval oplossen: dat van Thibaut Courtois.

Leroy geeft aan dat hij het contract van Domenico Tedesco wil verlengen, maar kan die nog door één deur met Courtois? "Domenico zal zo eerlijk mogelijk proberen te zijn. Hij wil geen spelletjes spelen en zal nooit iets proberen toe te dekken. Hij is realistisch geweest en heeft gehandeld naar eer en geweten", geeft Leroy zijn kijk in Het Nieuwsblad.

Frank Vercauteren ging al in gesprek met Courtois en de hoop is dat er binnenkort een opening is voor dialoog om alles uit te spreken. "Het is afwachten hoelang het duurt tot hij hersteld is. Thibaut is de beste doelman­ van de wereld. We zullen nooit zomaar de deur sluiten voor hem."

Al de commotie kwam er nadat niet Courtois maar Romelu Lukaku de aanvoerdersband kreeg. "Ik kan snappen dat het zo bij hem is overgekomen, maar niemand had de intentie om Thibaut te schofferen. De intentie was net positief. Romelu had net een belangrijke kans gemist in de Champions League-finale en daarom wilde de bondscoach hem de band geven tegen Oostenrijk. Het was zeker niet negatief bedoeld naar Thibaut toe."