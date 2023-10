Slecht nieuws voor ex-Club Brugge en Jonge Duivel Ignace Van der Brempt

Nog geen tien minuten bezig en Ignace Van der Brempt moest zijn ploegmaats verlaten. De ernst van zijn blessure is nog niet bekend.

Als U21 international is Ignace Van der Brempt een grote hit bij Hamburg in de tweede klasse van Duitsland. 100% speeltijd sinds het begin van het seizoen, zowel in de competitie als in de Duitse beker, en twee assists.

De rechtsback is in vorm en de voormalige Club Brugge-speler speelde drie helften in de twee wedstrijden van de interlandbreak met de Jonge Duivels. Toen Hamburg het opnam tegen Greuther Furth moest Van der Brempt na 10 minuten echter geblesseerd naar de kant. De ernst van de blessure is nog niet bekend.