🎥 Wat een ontvangst! Philippe Clement wint eerste match met Rangers dankzij Belgische goals

Philippe Clement tekende deze week voor 3,5 jaar als nieuwe hoofdtrainer van Glasgow Rangers. Hij opende zaterdag zijn rekening meteen met een overwinning.

En hoe. Er werd met 4-0 gewonnen van Hibernian. Clement kreeg ook Belgische hulp, want twee goals werden gescoord door landgenoten.

Philippe Clement kreeg alvast een heel mooie en warme welkom in het Ibrox Stadium. Dat kan je bekijken in de video onderin dit artikel.

Na 17 minuten bracht Sima Rangers al op voorsprong. Raskin zorgde voor de 2-0, Sima opnieuw voor de 3-0. Dessers zorgde uiteindelijk voor de 4-0.

Een goede start voor Clement in Schotland. Hij brengt de achterstand op Celtic van 7 naar 4 punten, maar de aartsrivaal speelt zondag nog bij Hearts.

The new Rangers manager Philippe Clement is introduced to the Ibrox crowd 🇬🇧 pic.twitter.com/IiGvyLTbJq