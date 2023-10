🎥 Wat een tifo voor Hazard, maar invaller Trossard verpest feestje van Chelsea

Op de negende speeldag in de Premier League stonden Chelsea en Arsenal op Stamford Bridge tegen elkaar. De avond begon met een prachtige tifo ter ere van ex-speler Eden Hazard die deze week zijn afscheid aankondigde.

Cole Palmer scoorde op het kwartier, nadat William Saliba met een handsbal een strafschop veroorzaakt had. Toen Mudryk vlak na rust voor de 2-0 zorgde leek de match gespeeld.

In minuut 77 profiteerde Declan Rice van een slechte inspeelpas van Sanchez om de aansluitingstreffer te scoren. Trossard kwam na de 2-1 in en zorgde nog voor de gelijkmaker.

In de stand komt Arsenal met het punt opnieuw naast Man City aan de leiding van het klassement, Chelsea is negende op negen punten.

