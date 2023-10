📷 Al-Nassr fans eren Cristiano Ronaldo met prachtige tifo

Zaterdagavond speelde Al-Nassr tegen Damac. Het won de wedstrijd met 2-1 dankzij doelpunten van Anderson Talisca en Cristiano Ronaldo. Die laatste krulde een vrije trap heerlijk binnen. Dankzij de drie punten staat Al-Nassr nu derde in de stand.

De Portugees is het scoren duidelijk nog niet verleerd. In negen competitiewedstrijden wist hij al elf doelpunten te maken. Daarbovenop gaf hij ook nog vijf assists. Fraaie statistieken voor de 38-jaar oude spits.

Ook de fans van Al-Nassr waarderen hun superster. Voor de thuiswedstrijd tegen Damac werd Ronaldo geëerd met een prachtige tifo waarop hij afgebeeld staat als superheld.

Incredible atmosphere in the stadium tonight.

Happy with the win and we keep working hard every game.

Thank you to the fans for such a lovely tribute alsošŸ’™šŸ’› pic.twitter.com/HHTvniolCJ