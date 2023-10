Pep Guardiola haalt opnieuw de loftrompet boven voor Jérémy Doku: "Dit is het begin van nog vele jaren"

Manchester City heeft zaterdag met 2-1 kunnen winnen van Brighton. Rode Duivel Jérémy Doku speelde opnieuw een geweldige wedstrijd en maakte weer indruk op coach Pep Guardiola.

Pep Guardiola was na afloop duidelijk tevreden met het spel dat Doku bracht. "Ik ben echt blij met zijn impact sinds hij bij ons is. Na de wedstrijd tegen West Ham heeft hij een of twee wedstrijden minder gespeeld omdat hij twijfels heeft. Hij moet veel wedstrijden spelen en dat is hij niet gewend. Hij is een uitzonderlijke vleugelspeler", vertelde hij volgens officiële media van de club.

"Jeremy is zo slim in de verdediging, hij heeft de kwaliteit. Hij zorgde voor het eerste doelpunt en voor veel acties. Dit is het begin van vele jaren bij ons", gaat de oefenmeester van Manchester City verder.

De concurrentie bij de Citizens is er zeker. Ook Jack Grealish moet nu speeltijd afgeven om Doku te laten te spelen. Guardiola weet dat beide spelers hun eigen kwaliteiten hebben. "Jeremy kan perfect op rechts spelen. Links is hij niet gewend. Jack (Grealish n.v.d.r) is meer beheerst. Hij heeft niet de één-tegen-één snelheid."