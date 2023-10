Hier is het misgelopen bij Anderlecht en daar werd vandaag ook met de beelden nog eens op doorgegaan

Bij Anderlecht zijn ze er vandaag nog steeds mee bezig: wat is er misgelopen op Sclessin nadat de ploeg zo'n fantastische eerste helft speelde? Wel, wat er gebeurde op het einde van die eerste helft en de mindset van de spelers werd aangeduid als belangrijkste reden.

Kasper Dolberg haalde het in niet misteverstane bewoordingen aan na de match: "We waren te zelfzeker, veel te veel zelfvertrouwen dat ons niets meer kon gebeuren." Dat was ook de samenvatting van wat Riemer - bijzonder boos - vertelde in de kleedkamer.

Na de eerste helft en die aanval van 45 passes werd er afgefloten voor de rust. Spelers als Stroeykens en Debast stapten het veld af met een handschuddend gebaar dat zich makkelijk vertaalde naar: "Wauw, wat zijn wij hier aan het doen!"

Veel spelers dachten dat er hen niets meer kon overkomen en dat kroop ook in de hoofdjes, ondanks dat er tijdens de rust gehamerd werd om de concentratie niet te laten verslappen. Die beelden werden ook vandaag nog eens klaargezet en het was muisstil tijdens de tactische bespreking. "Ik hoop dat ze er iets van geleerd hebben", zei Riemer gisteren nog.