Van Bommel kent zijn verrassende straf na zijn rode kaart en voor topper tegen Genk

Mark van Bommel kreeg zaterdag een rode kaart voor protest bij de vierde official. De coach van Antwerp zal echter op de bank mogen zitten in de topper tegen Genk.

Van Bommel kreeg slechts één speeldag voorwaardelijk en een boete van 500 euro, net als Felice Mazzu, die ook met rood werd weggestuurd. Van Bommel ging in discussie met de vierde ref na een beslissing van hoofdref Wesli De Cremer. Hij kwam daarbij uit zijn zone.

"Meneer Van Bommel verliet zijn neutrale zone op een ostentatieve manier en liep naar de vierde official om met woord en gebaar duidelijk te maken dat hij het oneens was met de beslissing van de scheidsrechter om door te laten spelen en geen vrije trap toe te kennen aan Antwerp”, schreef de scheidsrechter in zijn verslag. “Het was niet de eerste keer dat de heer Van Bommel zijn neutrale zone verliet en hiervoor werd hij reeds gewaarschuwd.”

Het Bondsparket wilde hem echter geen effectieve schorsing opleggen omdat de feiten niet zwaar genoeg waren. "De heer Van Bommel heeft geen disciplinair verleden in België waardoor hem de gunst van het uitstel verleend kan worden waarbij de het Bondsparket de wens uitdrukt dat deze schorsing een ontradend effect zal hebben in de toekomst om nogmaals een dergelijke houding te vertonen.”