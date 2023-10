Waren rellen in Luik dé druppel? 'Bezoekende (Anderlecht)-fans zijn binnenkort niét welkom tijdens Clasico'

Na afloop van de wedstrijd tussen Standard en RSC Anderlecht werd de derde helft nog maar eens letterlijk uitgevochten tussen beide supportersclans. En het kan wel eens de spreekwoordelijke druppel geweest zijn.

De voorbije seizoenen stond de Clasico tussen Standard en RSC Anderlecht niet altijd garant voor spektakel – daar kunnen we na deze editie niet over klagen – maar de supporters van beide clubs maakten er na de wedstrijd wel telkens een boeltje van.

Vorig seizoen werd de wedstrijd stilgelegd nadat Anderlecht-fans vuurpijlen op het veld bleven gooien. Maar dat is niet alles. Beide supportersclans bestookten elkaar na de wedstrijd met vuurpijlen, stenen en andere projectielen.

© photonews

Ook ondergetekende kan getuigen: het is veel te gemakkelijk voor beide clans om elkaar op Sclessin te bestoken. De aanwezige politiediensten doen het mogelijke, maar wat hekwerk houdt geen projectielen tegen.

Binnenkort is het dan ook de bedoeling dat de politiediensten en de Pro League samenzitten om hier gevolg aan te geven. En de gevolgen kunnen héél zwaar zijn. Volgens La Dernière Heure bestaat een Clasico zonder bezoekende fans de komende jaren tot de mogelijkheden.

Naar Nederlands voorbeeld?

Het is momenteel niet duidelijk of het voor alle wedstrijden het geval is of enkel voor de wedstrijd in Luik. Desalniettemin zijn er internationale voorbeelden. Ook AFC Ajax en SC Feyenoord reisden jarenlang zonder bezoekende fans naar De Klassieker.