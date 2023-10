📷 Bosuil pakt uit met deze fantastische tifo in de Champions League

Antwerp trof woensdagavond Porto in de derde speeldag van de Champions League. Nog voor de wedstrijd begon liet de Antwerp-aanhang zich al zien.

Dat Antwerp nu in de Champions League speelt is natuurlijk dankzij de titel van vorig seizoen die ze op de laatste speeldag pakten in het stadion van Racing Genk. Dat wilden de supporters in het Bosuilstadion nog eens in de verf zetten met onderstaande tifo.

De afbeelding van Toby Alderwerield werd niet lukraak gekozen. De kapitein maakte namelijk het winnende doelpunt in de 94e minuut. Dat deed hij in het doel het verste van de Antwerp-aanhang. Alderweireld liep daarop met zijn armen open richting het uitvak in Genk, net zoals staat afgebeeld in de tifo.