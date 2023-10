De verschillende reacties van spelers op boze supporters afgelopen weekend

Speeldag 11 zit er weer op. Afgelopen weekend zagen we bij enkele wedstrijden wat opvallende interacties tussen spelers en supporters.

KV Mechelen verloor met 4-0 bij KRC Genk. De neutrale voetbalsupporter zag een wedstrijd die niet al te best was van Malinwa. Toch relativeerde kapitein Rob Schoofs de nederlaag. Hij zei dat zijn het vooral ontbrak aan efficiëntie.

Iets waar de Malinwa-fans heel anders over dachten. Na afloop trakteerden ze de spelers die kwamen groeten op wegwerpgebaren, geffuit en zongen ze "Wij willen bloed, zweet en tranen." Hier kon Schoofs dan ook weinig begrip voor opbrengen.

"Ik moet zeggen dat ik het niet heel goed begrijp. Iedereen is zeker wel gefrustreerd, zeker als je met 4-0 verliest. Maar ik had het gevoel dat 4-0 wel wat te zwaar was voor wat we hier hebben gedaan vandaag", klonk het bij de kapitein van KVM. "Bloed, zweet en tranen dat wordt nog al eens snel geroepen als we verliezen."

Maar ook STVV verloor met 4-0 dit weekend tegen OH Leuven. Hier ging reservedoelman Jo Coppens in gesprek met de supporters. "Onze supporters vroegen tekst en uitleg, en daar hadden ze ook recht op. Zij waren gefrustreerd na zo'n match", vertelde Coppens die meer begrip opbracht.

"Maar ik heb hen ook duidelijk gemaakt dat deze jonge groep hun steun absoluut nodig heeft in deze moeilijke weken. We willen onze supporters achter ons houden, zoals dat ook het geval was toen we met dezelfde ploeg wel resultaten neerzetten."

Maar hoe reageer je eigenlijk best op zo'n situatie? Zorgt het niet voor net meer problemen wanneer je het openlijk zo oneens bent met de eigen fans na een 4-0 nederlaag als bij KV Mechelen? We zullen dit weekend zien hoe de fans van beide clubs omgegaan zijn met de reacties van hun spelers.