Mark van Bommel kan triest record neerzetten in Champions League... als hij niet wint van Porto

Mark van Bommel gaat tegen FC Porto op zoek naar een eerste zege in de groepsfase van de Champions League. Hij zou immers een negatief record kunnen evenaren.

Als Mark van Bommel vanavond niet wint van FC Porto, dan wordt hij één van de drie trainers in de geschiedenis van de Champions League met geen enkele zege in het grootste aantal gespeelde wedstrijden.

Van Bommel verloor met Antwerp al van Barcelona en Shakhtar Donetsk, maar ook bij PSV en Wolfsburg wist hij geen enkele match in de Champions League te winnen.

Bij PSV speelde de Nederlander zes wedstrijden zonder zege in het kampioenenbal, bij Wolfsburg waren het er drie. Dat brengt het totaal op elf ondertussen.

Voorlopig staan Giorgos Donis (APOEL Nicosia, tussen 2014 en 2017) en Stanimir Stoilov (Levski Sofia en Astana, tussen 2006 en 2015) met twaalf wedstrijden zonder zege op kop van dit negatieve lijstje.

En de campagne zit er bijlange nog niet op. Het zou wel eens kunnen dat Van Bommel zijn lijstje nog wat aandikt, al hopen we voor het Belgische voetbal dat The Great Old vanavond weet te winnen van Porto.