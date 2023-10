Wouter Vrancken heeft boodschap voor fans na eerste thuisoverwinning van het seizoen

KRC Genk won afgelopen weekend overtuigend van KV Mechelen met 4-0. Het publiek zag Genk voor het eerst winnen in eigen huis dit seizoen.

De weken voordien verliepen wat moeizamer voor de Limburgers. Er werd vier keer op rij gelijkgespeeld in de competitie. Zo kwam Genk in de Limburgse derby eind september 0-3 achter tegen STVV. Ze bogen hun achterstand nog wel om en maakten er 3-3 van. De thuismatch die volgde tegen Westerlo was ook geen succes.

Hier leken ze makkelijk te gaan winnen na een 3-1 voorsprong, maar die gaven ze later uit handen. Opnieuw werd het 3-3. In de Conference League won de club wel met 0-2 van het Servische ÄŚukariÄŤki.

Tegen KV Mechelen behaalde de club zijn eerste thuisoverwinning van het seizoen. Wouter Vrancken bedankte na afloop het publiek dat de club bleef steunen, ook na de tegenvallende resultaten.

"Ik denk dat er heel veel mensen in het stadion zaten die goed voetbal en een goed resultaat gezien hebben. Ze verdienen het ook om dat te krijgen. De afgelopen weken was het minder, kregen we niet wat we verdienden en het publiek bleef gewoon achter de ploeg staan. Het is leuk om dan nu terug te kunnen geven."