Champions League: Doku en Openda vieren zege, Witsel ziet sterretjes

Woensdagavond werkten de laatste ploegen hun derde groepswedstrijd af in de Champions League. Verschillende Belgen stonden, met wisselend succes.

Jérémy Doku begon in de basis bij Manchester City en speelde een rol in de 1-3 overwinning op Young Boys Bern. De Rode Duivel werd in de 72e minuut gewisseld. Erling Haaland was opnieuw de uitblinker en scoorde twee keer. City staat nu bovenaan in hun groep.

Lois Openda startte voor RB Leipzig tegen Rode Ster Belgrado (3-1 winst), maar was dit keer niet beslissend. Hij werd in de 82e minuut vervangen. Leipzig staat tweede in hun groep, drie punten achter Manchester City.

Axel Witsel had met Atletico Madrid een moelijke avond tegen Celtic Glasgow. Furuhashi opende de score voor de Schotten in de 4e minuut. Griezmann maakte gelijk vanaf de strafschopstip. Celtic kwam drie minuten later weer op voorsprong. Atlético maakte in de 53e minuut gelijk door Morata. Atlético staat tweede in hun groep met 5 punten.

De andere uitslagen van woensdagavond in de Champions League:

Newcastle 0-1 Borussia Dortmund

PSG 3-0 AC Milan

Feyenoord 3-1 Lazio

FC Barcelona 2-1 Shakhtar Donetsk